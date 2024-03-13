Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Emlakjet, BKT Eurocup çeyrek finalinde Hapoel Tel Aviv ile Vinius'ta karşılaştı.

Siyah beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı.

Müsabakanın ilk çeyreğinde 25-15 geride kalan Beşiktaş Emlakjet, ilk yarıyı 57-39 geride tamamladı.

Final periyoduna 76-68 geride giden siyah beyazlılar, salondan 94-89 galip ayrılarak BKT EuroCup’ta yarı finale adını yazdıran taraf oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Emlakjet Takımı, BKT EuroCup yarı finalinde Fransız ekibi Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak.



Üç maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmasında iki maçı kazanan turu geçecek. Temsilcimiz ilk maçı 26 Mart Salı günü deplasmanda oynayacak.