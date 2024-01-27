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Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet evinde üst üste 10. maçını kazanırken, ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkardı. Bursaspor Info Yatırım 18. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Maçın 3. periyodunda Needham ve Delgado ile etkili olan Beşiktaş Emlakjet, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle çeyrek sonunda 18 sayılık fark (60-42) yakaladı.

İkinci periyoda sert savunmayla başlayan Beşiktaş Emlakjet, ilk 5 dakikalık bölümde yakaladığı 11-3'lük seriyle farkı 17 sayıya yükseltti: 31-14. Siyah-beyazlı takım mücadelenin ilk yarısını da 42-28 önde tamamladı.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Emlakjet savunma ribauntlarında rakibine üstünlük kurarak ilk 5 dakikalık bölümü 9-7 önde geçti. Siyah-beyazlılar, Needham'ın üst üste basketleri, Kerem Konan'ın da etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayarak skoru 16-7'ye getirdiği maçın ilk çeyreğini 20-11 önde geçti.

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