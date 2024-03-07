Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu sonuçla son 8 takım arasına kalan siyah-beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'in rakibi oldu.

Turnuvanın son şampiyonu Dreamland Gran Canaria, başa baş mücadelenin ikinci devrede de sürdüğü karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 57-54 önde geçti. Final periyodunda etkili hücum performansı sergileyen ve son iki dakikada pota altını iyi kullanarak skor üreten Beşiktaş Emlakjet , mücadeleden 80-78 galip ayrıldı.

Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 22-14 üstünlüğüyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, ikinci periyotta etkili hücum ederek skora denge getirdi ve devre arasına 36-36 eşitlikle gidildi.

Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchel, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı.

Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.