Beşiktaş Emlakjet maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 13-19 önde geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı 33-41 önde tamamladı. Final periyoduna 50-70 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 83-73 galip ayrıldı. Karşılaşmadaki en skorer oyuncu 20 sayı kaydeden Berk Uğurlu olurken onu 13 sayıyla Kyle Allman ve 12 sayı kaydeden Derek Needham takip etti.

Cedric Sorhaindo Beşiktaş Safi Çimento’da Cedric Sorhaindo Beşiktaş Safi Çimento’da

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13

1. Periyot: 13 - 19

Devre: 33 - 41

3. Periyot: 50 - 70

Beş faulle çıkan: Mitchell 33.56

Kaynak: AA