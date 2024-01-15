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ING Erkekler Türkiye Kupası’nda dörtlü final organizasyonu, 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek. Beşiktaş Emlakjet Takımı, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji’ni elemesi halinde yarı finalde Aliağa Petkimspor ile Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

ING Erkekler Türkiye Kupası ’nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final eşleşmeleri açıklandı.

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