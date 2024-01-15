ING Erkekler Türkiye Kupası’nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final eşleşmeleri açıklandı.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediye
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas
Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko
Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji
ING Erkekler Türkiye Kupası’nda dörtlü final organizasyonu, 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek.
Beşiktaş Emlakjet Takımı, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji’ni elemesi halinde yarı finalde Aliağa Petkimspor ile Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.