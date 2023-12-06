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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftar da yer alacak

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftar da yer alacak

VIP 101-126: 15 bin lira

VIP 100: 17 bin 500 lira

Loca 162: 22 bin 500 lira

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Karşılaşmada ev sahibi takım tribününden sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.

Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin bu akşam saat 20.00'den itibaren satışa çıkarılacağı bildirildi.

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