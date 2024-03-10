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Siyah-beyazlı kafilede uyluk iç adale bölgesindeki yaralanmalar nedeniyle tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra uyluk arka adalesindeki yaralanma nedeniyle tedavisi süren Emrecan Uzunhan yer almayacak.

Bugün Gaziantep'e gidecek Beşiktaş 'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular, maç öncesi son taktik çalışmayı gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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