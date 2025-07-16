Alpenstadion Kapfenberg'de oynanan karşılaşmada, Avusturyalı hakem Alexander Harkam düdük çaldı.

Beşiktaş, maça Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Milot Rashica, Joao Mario ve Tammy Abraham 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Uzunhan, Mustafa Azem Yortaç, Emirhan Topçu, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Elan Ricardo, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu ve Emir Yaşar yer aldı.

Dietmar Kühbauer yönetimindeki Wolfsberger ise Nikolas Polster, Mamadou Diabate, Tobias Gruber, Nicolas Wimmer, Boris Matic, Simon Piesinger, Marco Sulzner, Rene Renner, Dejan Zukic, Erik Kojzek ve Thierno Ballo 11'i ile sahada yer aldı.

Avusturya ekibi, 30. dakikada Dejan Zukic ve 44. dakikada Marco Sulzner ile goller buldu. Beşiktaş ise 36. dakikada Demir Ege Tıknaz ve 45+1. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile rakibine karşılık verdi. İlk yarı, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Tammy Abraham, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Demir Ege Tıknaz oyundan çıkarken, yerlerine Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Ernest Muçi ve Salih Uçan girdi. Siyah-beyazlılarda 46. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sakatlanarak yerini 60. dakikada Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Wolfsberger, 55. dakikada Erik Kojzek ile bir kez daha öne geçti: 3-2.

Avusturya ekibinde Marco Sulzner, 79. dakikada ikinci sarıda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Tammy Abraham, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın Roma'dan transfer ettiği İngiliz santrfor Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Wolfsberger karşısında çıktı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, Abraham'a, Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de şans verdi.

Abraham, Wolfsberger karşısında ilk 45 dakikada görev yaptı.

Mert Günok, kurtarışlarıyla öne çıktı

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, Wolfsberger karşısındaki kurtarışlarıyla ilk yarıya damga vurdu.

Tecrübeli file bekçisi, ilk 25 dakikada Avusturya ekibinin üst üste ataklarında gole izin vermedi.

Mustafa Hekimoğlu, maça devam edemedi

Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, 57. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Siyah-beyazlı ekibin hızlı atağında rakibiyle mücadeleye giren 18 yaşındaki forvet, bacağını tutarak kendini yere bıraktı.

Wolfsberger maçında 12 dakika sahada kalabilen Mustafa'ya ilk müdahale oyun alanında yapılırken, 60. dakikada yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi.

Orkun Kökçü, maçı yedek kulübesinden takip etti

Siyah-beyazlı takımın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, hazırlık maçını yedek kulübesinde izledi.

24 yaşındaki orta saha, Wolfsberger ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Kartal Kayra Yılmaz, frikikten golü buldu

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Wolfsberger müsabakasının ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koydu.

Kartal Kayra siyah-beyazlı ekibinin 36. dakikada Demir Ege Tıknaz ile bulduğu ilk golde serbest vuruşu kale önüne etkili kullanarak takımının beraberliği yakalamasını sağladı. Kartal Kayra, 45+1'de kullandığı frikikte ise düzgün bir vuruşla yaklaşık 25 metreden ağları havalandırmayı başardı.

Avusturya kampında iyi bir görüntü çizen 24 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi hazırlıklarda ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

Altı futbolcu, kadroda yer almadı

Siyah-beyazlı takımın Wolfsberger ile oynadığı hazırlık maçında altı oyuncu kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Orkun Kökçü, Gedson Fernandes, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş maçta formalarından uzak kaldı.

Kamptaki son maçta rakip Petrzalka 1898

Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki ERGO Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, yurt dışında oynadığı hazırlık maçlarında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, bir başka Avusturya ekibi Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.