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Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki sağ bek, bu sezon Adana Demirspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 14, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 6 maçta görev aldı.

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar diler."

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş , Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

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