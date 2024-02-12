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87. dakikada Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortada, Morte'nin kafa vuruşunda, Arif Kocaman'ın röveşata denemesinde top dışarı çıktı.

52. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Mondihome Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

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