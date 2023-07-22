İstanbul
Haber: Ayşegül Bedir Akosman
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu oyuncu listesi belli oldu.
Siyah beyazlı kulübün yeni sezon öncesi transfer ettiği Daniel Amartey ve Jean Onana da listede yerini aldı.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu’nda Arnavutluk’tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın tam kadro oyuncu listesi şöyle:
Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran
Liste B
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar
Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım: