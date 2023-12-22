FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu
İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disiplin kuruluna verdi.

Kaynak: AA