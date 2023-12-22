İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disiplin kuruluna verdi.Kaynak: AA
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disiplin kuruluna verdi.Kaynak: AA
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