Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Bodo/Glimt karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

64. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

49. dakikada Bodo/Glimt ikinci golü buldu. Pellegrino'nun ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Moumbagna, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.