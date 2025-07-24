UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-2 mağlup oldu.

7. dakikada Shakhtar Donetsk öne geçti. Eguinaldo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Alisson Santana, meşin yuvarlağı soluna çektikten sonra yayın içine hareketlendi. Oyuncunun ceza yayından sert şutunda top, Uduokhai'ye de çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Soldan kullanılan kornerde kaleci Mert Günok topu ceza sahası dışına yumrukladı. Ceza sahası sağ çaprazında Ocheretko'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlak altıpas içindeki Marlon'un kafasına çarptı ve kaleye yönelmeyen topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

28. dakikada Ukrayna temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın arka direğe ortasında Eguinaldo kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.

39. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Uduokhai'nin kafayla kaleye gönderdiği top, savunmada Konoplia'nın eline çarparken hakem Georgi Kabakov beyaz noktayı gösterdi.

40. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurdu ve ağları havalandırdı: 1-2.

43. dakikada Abraham'ın orta sahada kafayla aşırdığı topu sağ kanattan alarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Riznyk ayaklarıyla çıkardı.

46. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Rafa Silva'nın yerden şutunda kaleci Riznyk, topu direk dibinden kornere çeldi.

67. dakikada Shakhtar Donetsk üçüncü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın Kartal Kayra Yılmaz'dan sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunda top savunmaya da çarptı ve arka direğe açıldı. Kevin, arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

87. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 1'e indirdi. Ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Joao Mario kale önünde kayarak tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

90+5. dakikada Ukrayna ekibi, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Shakhtar Donetsk atağında Bondarenko'nun ceza sahası sağ çaprazdan penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta topu Kevin, kontrol ettikten sonra sağ üst köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Bu skorla 31 Temmuz'da Polonya'da oynanacak rövanş maçı öncesinde tur şansını zora sokan siyah-beyazlı oyuncular, zaman zaman taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.

Arda Turan, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini aldı

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, 4. kez karşılaştığı siyah-beyazlı rakibine karşı ilk kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Eyüpspor'da görev yaptığı dönemlerde Beşiktaş ile 2 lig, 1 kez de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Arda Turan, 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kupada siyah-beyazlılara 4-0 yenilen Arda Turan, ligde de 2-1 ve 3-1 kaybetti.

Shakhtar Donetsk yine yenilmedi

Daha önce eşleştiği Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna ekibi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 9 kez karşılaşırken bu maçlardan 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ukrayna temsilcisi bu maçlarda kalesinde 2 gol görürken toplam 20 kez gol sevinci yaşadı.

Abraham ilk golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezonki yeni transferlerinden Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma altında ilk gol sevincini yaşadı.

Yeni kariyerinin ilk maçına Dolmabahçe'de çıkan Abraham, 39. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu golle birlikte Beşiktaş'taki ilk golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi golüne de imza attı.

İngiliz oyuncu, 71. dakikada sakatlık şüphesiyle oyundan alındı.

Taraftardan önce tepki sonra destek

Beşiktaşlı taraftarlar sezonun ilk maçında siyah-beyazlı oyunculara önce tepki gösterdi ardından destek verdi.

Ukrayna ekibinin 2-0 öne geçmesinin sonrasında "Bu taraftara ayıp oluyor" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı futbolseverler ilk yarının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sonlarına doğru bir süre Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı. 4. golün ardından taraftarların büyük bölümü stadı terk ederken son düdüğün ardından yuhalayarak siyah-beyazlı oyuncuları protesto etti.

Kartal Kayra Yılmaz yaklaşık 3 yıl sonra Beşiktaş forması giydi

Beşiktaş altyapısından yetişen ve sonrasında çeşitli kulüplerde kiralık olarak oynayan Kartal Kayra Yılmaz, 1067 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi.

En son 21 Ağustos 2022 tarihinde Fatih Karagümrük karşısında görev yapan Kartal Kayra, 2 yıl 11 ay 2 günlük aranın ardından Shakhtar Donetsk maçının 60. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna girdi.