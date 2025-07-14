Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları nedeniyle 2025-2026 sezonunu erken açacak.

Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaşma ihtimali ise yüksek.

Beşiktaş'ın rakibi, Ukrayna'dan FC Shakhtar Donetsk ile Finlandiya'dan Ilves Tampere eşleşmesinin galibi olacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki karşılaşmaları 24 Temmuz ve 31 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanacak.

İlk maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 24 Temmuz (Perşembe) 2025'te oynanacak.

Karşılaşmanın rövanş maçı ise; 31 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere karşılaşmasının sonucuna göre Stozice Stadyumu veya Tammelan Stadyumu'nda oynanacak.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk 1. Ön Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi Ilves Tampere'yi 10 Temmuz'da 6-0'lık bir skorla mağlup etmişti.

Shakhtar Donetsk 1. Ön Eleme Turu 2. maçında Ilves Tampere'ye konuk olacak. Karşılaşma 17 Temmuz Perşembe günü TSİ ile 19.OO'da Tammelan Stadyumu'nda oynanacak.

Bu karşılaşmanın kazananı Beşiktaş'ın rakibi olacak.