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Siyah-beyazlılar saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş , EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarını, yarın (27 Ocak) saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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