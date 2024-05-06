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90+2. dakikada Boateng'in pasında Ndao'nun vuruşunda top filelerle buluşturdu. Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

30. dakikada sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe , Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı.

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