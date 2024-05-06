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Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Kaluzinski, Emre Uzun, Van de Streek, Larsson, Buksa

15. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor skora eşitlik getirdi. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasına yükselen Erencan Yardımcı'nın kafayla şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kale alanı soluna seken topla buluşan Thiam, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Erencan Yardımcı için ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR odasındaki incelemenin ardından golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-1.

11. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Emre Uzun'un şutunda Ndiaye'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını işaret etti.

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