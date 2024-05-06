“TFF’nin kuruluş ve görevlerini kapsayan kanunda ‘kayyım’ diye bir şey yok. Geçmişte bir kereliğine uygulanan mevzuatı şimdi gündeme getirmek abesle iştigaldir”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal yaptığı yazılı açıklamada , bilhassa sosyal medyada yayılan, “TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.



Bu durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizen Erdal,. Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor.” ifadelerini kullandı.