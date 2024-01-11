Beşiktaş maça; Mihaela Lazic, Dana Evans, Jovana Nogic, Li Yueru ve Elif Bayram beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 9-20 geride geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı 32-44 geride tamamladı. Final periyoduna 57-63 geride giden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, salondan 83-74 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Salon: Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Sandra Sanchez Gonzalez (İspanya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Beşiktaş: Yueru Li 6, Evans 23, Lazic, Elif Bayram 15, Nogic 25, Krivacevic 14, Şuğranur Sönmez, Melek Uzunoğlu
Tango Bourges Basket: Duchet 9, Mann 12, Michel 3, Spanou 10, Steinberga 18, Alexander 8, Nacickaite 9, Astier 5
1. Periyot: 9-20
Devre: 32-44
3. Periyot: 57-63
Beş faulle çıkanlar: 37.06 Alexander (Tango Bourges Basket)Kaynak: AA