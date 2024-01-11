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Beş faulle çıkanlar: 37.06 Alexander (Tango Bourges Basket)

Beşiktaş maça; Mihaela Lazic, Dana Evans, Jovana Nogic, Li Yueru ve Elif Bayram beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 9-20 geride geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı 32-44 geride tamamladı. Final periyoduna 57-63 geride giden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı , salondan 83-74 galip ayrıldı.

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