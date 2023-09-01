İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, gösterilen performansla gruplara katılmayı hak ettiklerini söyledi.

Oyun olarak iyi bir gün olduğunun altını çizen Güneş, rakibe oynama izni vermediklerini de belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İlk yarının sonlarında rakibe bir bölümde izin verdik. Kontratağa iyi çıkıyorlar. Bugün önemli bir imtihan oldu bizim için. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftar da hem stadı doldurdu hem heyecan ve sinerjisini sahaya yansıttı. Pazar günü de buna ihtiyacımız var. Takım fiziksel olarak yorgun olacaktır, zihinsel olarak da rehaveti üzerimizden atmamız gerekiyor. Dinamo Kiev normal olarak kötü bir dönemden geçiyor. Kaybettikleri için üzülmesinler. Asıl üzgün olunması gereken konular başka. Yönetim ve başkanın da bu sonuca ihtiyacı vardı. Gücümüzü kaybettirmek isteyen suni konuların bitmesini istiyoruz. Yakaladığımız seri öncesinde en son Sivasspor'a yenilmiştik ve yine Sivasspor'la oynayacağız. Bugün güzel bir gün oldu, mutluyuz."

"Taraftarın jestine teşekkür ediyorum"

Gemişte alınan başarı ve başarısızlıkların geride kaldığını, bunlardan ders almayı sevdiğini vurgulayan Güneş, "Bugün de geride kaldı. Bir an önce toparlanıp pazar gününe hazırlanmamız gerekiyor. Taraftarlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Taraftarın sevgisi karşısında borçlu hissediyorum kendimi. Takıma da ne kadar çok sinerji verirseniz, olumlu olur. Tersi ise farklı etki eder. Sahada işimi yaparken tribüne selam verdim, taraftarın jestine teşekkür ediyorum. Hatalarımızı eleştirirken moralimizi sarsmayalım ve safları sıklaştıralım diyorum." ifadelerini kullandı.

Takımının Dinamo Kiev karşısında oynadığı oyundan keyif aldığının da altını çizen Güneş, şöyle devam etti:

"Oyunun başından itibaren önde baskı yapmak ve bunu 90 dakika yapmak keyif vericiydi. Pozisyonlar da vardı. Golleri atsaydık 4'e, 5'e gidebilirdik. Rakibin çıkmasına izin vermeden oynayıp tekrar hücum etmek önemliydi. Belki de en çok gol kaçıran Muleka ama rakibi de çok kovaladı. Aynı şey Rashica için de geçerli. İki kanat da çok çalışmak zorundaydı. Skor lehimize olduğunda da pozisyonlar bulduk. Gol yemeden kazandığımız, rakibe çok az pozisyon verdiğimiz bir maçta çok mutlu oldum. Taraftarların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Bugün oyuna giren isimler de olumluydu. Arada milli takımlara gitmeyen isimleri de biraz çalıştıracağız. Ama öncesinde pazar günkü maçı atlatmamız lazım."

"Yoğun bir dönem yaşayacağız"

Oyuna sonradan giren isimlerin performansından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, yeni transferlerin takıma uyumunun süre alabileceğini belirtti.

Milli takımlara giden oyuncuların eylül ayının 13'ünde döneceğini ve hemen ardından lig maçına çıkılacağını dile getiren Güneş, "Ekim ayına kadar olan bir dönem var. Ligde 2 puan kaybımız var. Avrupa maçları da olacak. Yoğun bir dönem yaşayacağız. Bu arada transfer de bitmedi, hala devam ediyor. Bugün oynadığın oyuncu, yarın bir daha karşına çıkabilir. Şimdi pazar günkü maça hazırlanacağız. Daha gruplardaki rakipler belli değil. Benim işim bir an önce yarın takımı toparlamak. Pendikspor karşısında kazanacağımız bir maçta 2 puan kaybettik. Şimdi kafamda sadece Sivasspor maçı var." diye konuştu.

Masuaku'nun yokluğunda sol bekte forma giyen Onur Bulut'un dengeli ve akıllı oynadığını, Onur dışındaki isimlerin de sahada çok iyi olduğunu belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakip, kanatları çok iyi kullanıyordu. Hem Rashica hem de Muleka tempolu oynadı. Bazen tercihlerimiz böyle karşılığını buluyor. Bütün oyuncularımızı beğendim. Transfer konusunda giden olabilir, kalan olabilir. Zaynutdinov'un sol bek mi, sağ açık mı, sol stoper mi, orta saha mı oynayacağına karar vereceğiz. Zaten bunun için aldık. 3 günde bir maç yapacağız. Yorgunluğa göre de karar vereceğiz. Mesela Sivasspor maçındaki kadroya daha karar vermedim. Pendikspor maçında tercihlerim, beklentilerin altında kaldığı için memnun kalmadım. Bugün tercihlerim beklentilerimi karşıladığı için memnun kaldım. Pendikspor maçında 2 puan kaybettik ama belki de birçok şey kazandık."

Güneş, Türk takımlarının Avrupa'da iyi bir hafta yaşadığını da belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye için güzel bir hafta oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, biz gruplara kaldık. Adana Demirspor da en son öndeydi, inşallah onlar da gruplara kalır."