Ersin Destanoğlu'nu kulübeye çekerek cezası biten Mert Günok'u yeniden kalede görevlendiren Santos, Demir Ege Tıknaz, Omar Colley ve Salih Uçan'ın yerine Umut Meraş, Daniel Amartey ve Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de başlattı.

Savunmayı Jonas Svensson, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan kuran tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde Daniel Amartey, Gedson Fernandes ve Milot Rashica'ya görev verirken, hücum hattını Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'dan oluşturdu.

Amartey 7 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 7 maçlık aranın ardından ilk 11'de görev aldı.

Ligin 18. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de başlayan daha sonra da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'na giden Amartey, 5 lig, 1 kupa maçında görev alamadı. Amartey geçen hafta oynanan Sivasspor maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu.

Sakatlar döndü

Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle Sivasspor karşısında görev yapamayan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy formalarına kavuştu.

Kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında yer almayan Mert Günok da iki oyuncuyla birlikte 1 maçlık aranın ardından Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de çıktı.