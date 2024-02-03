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Teknik Direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular, Samet Aybaba'ya mutluluklar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

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