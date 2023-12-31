Müsabakanın ilk çeyreğini 22-16 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 45-31 önde tamamladı. Final periyoduna 72-48 önde giden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, salondan 98-70 galip ayrıldı. Karşılaşmadaki en skorer oyuncu 26 sayı kaydeden Jovana Nogic olurken, onu 24 sayıyla Dana Evans ile 18 sayı kaydeden Li Yueru takip etti.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Ali Şakacı, Ramazan Sezer Baran, Barış Turgut

Beşiktaş: Lazic 5, Evans 24, Elif Bayram 8, Nogic 26, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Şevval Sıla Kaplan 2, Zeynep Can 1, Zümrüt Karahan, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 10

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 7, Brown 19, Henderson 15, Lucet 7, Helin Boybeyi 8, Niray Sena Aral 3, Günesh Denise Karaoğlan 4, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu 5

1. Periyot: 22-16

Devre: 45-31

3. Periyot: 72-48

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Akkaya, önemli bir kupa maçına çıkacaklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Öncelikle kazandığımız için takımımı tebrik ediyorum. 2023 yılını galibiyetle kapatmak bizim için güzel oldu. Şimdi bu maçı unutacağız ve kupa maçına bakacağız. Böylelikle sadece bir günlük iznin ardından 2024 yılına da hızlı bir başlangıç yapacağız. Önümüzde önemli bir kupa maçımız var. O maçı da kazanırsak hemen ertesi sabah Balıkesir’e final-four için gideceğiz. Dolayısıyla yorucu bir tempo ama Beşiktaş bu kulvarların hepsinde mücadele etmek zorunda. Avrupa, lig ve kupa da sonuna kadar iyi mücadele ederek sonuca ulaşmak istiyoruz. Taraftarlarımızı yeni yılda da bizi desteklemeye davet ediyoruz.”