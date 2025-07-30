UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 254. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında oynadığı 253 müsabakada 95 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 109 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa arenasında 340 gol kaydederken, kalesinde ise 388 gol gördü.

İlk maçta sahadan 4-2 mağlup ayrılan "Kara kartal", son 3 sezonda Avrupa'da oynadığı 23 karşılaşmada 4 kez kalesini gole kapatabildi.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 132 57 25 50 209 178 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 253 95 49 109 340 388

"Kupa 2"de 133. maç

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda daha önce 132 karşılaşmaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 57 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan Beşiktaş, 50 maçta ise mağlup oldu.

Söz konusu organizasyonda çıktığı maçlarda 209 gol atan "Kara kartal", kalesinde ise 178 gol gördü.

Beşiktaş, Türk teknik adam Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında bu organizasyondaki 133. mücadelesini verecek.

Ukrayna ekipleriyle 15 kez karşılaştı

Beşiktaş, Ukrayna takımlarıyla 15 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv 2 ve Shakhtar Donetsk ile de 1 defa olmak üzere toplam 15 kez karşılaştı.

"Kara kartal", UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 14 kez rakip ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 34 gol gördü.

Shakhtar Donetsk, Türk takımlarına kaybetmiyor

Ukrayna temsilcisi, Türk ekipleriyle daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken hiç yenilgi yaşamadı.

Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş ile karşılaştı.

Beşiktaş ile 1, diğer 4 Türk takımıyla da 2'şer maçta mücadele eden Ukrayna ekibi, bu karşılaşmalardan 8'ini kazandı.

Shakhtar, söz konusu maçlarda 1 kez Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Bu maçlarda kalesinde sadece 3 gol gören Ukrayna temsilcisi, 21 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş, son 3 sezonda savunmada zorlanıyor

Siyah-beyazlı takım, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda sorun yaşıyor.

Beşiktaş, söz konusu dönemde oynadığı 23 karşılaşmada sadece 4 kez gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.

2023-2024 sezonunda KF Tirana, Dinamo Kiev ve Lugano maçlarında kalesini savunmayı başaran "Kara kartal", 2024-2025'te ise Olimpik Lyon karşısında müsabakayı gol yemeden noktaladı.

Beşiktaş, son 23 karşılaşmada kalesinde 42 gol görürken, rakip ağları ise 41 kez havalandırdı.

Siyah-beyazlılar, 3 kez çeyrek final oynadı

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

"Kara kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, siyah-beyazlı takım bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etmişti.

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

Avrupa'da en golcü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Gedson Fernandes 5, Rafa Silva 3, Milot Rashica, Salih Uçan ve Semih Kılıçsoy 2'şer, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Tammy Abraham ve Joao Mario da birer kez gol sevinci yaşadı.