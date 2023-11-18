Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Hasan Arat, "Beşiktaş'ın yeni bir beyaz sayfa açması lazım." dedi.

İzmir'de bir otelde Beşiktaş Genel Kurul üyeleriyle bir araya gelen Arat, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arat, babasının da İzmirli olduğunu, kenttin hep ilklere imza attığını söyledi.

Dün akşam İstanbul'da tanıtım toplantısı yaptıklarını hatırlatan Arat, şunları kaydetti:

"Çok yoğun bir katılım oldu. Sosyal, dijital ve geleneksel medyada önemli yer aldı. Çok ciddi sayılara ulaştık. Bu halkımızın Beşiktaş'a olan teveccühünü gösteriyor. Yani Beşiktaş bu zor durumda, seçim ortamında Türkiye'de en önemli gündem olabiliyor. Dolayısıyla biz bu seçimi çok ciddiye alıyoruz. Bu seçimde en önemli olay, bütün kongre üyelerimizin mutlaka oy vermeye gelmesi lazım. Oy vermeden bu kulübe sahip olamayız. Ben her zaman tekrarlıyorum. Bu köprüden önceki son çıkıştır. Gelip kulüplerine sahip çıksınlar. Ben öncüyüm, bu hepimizin kulübü. Bu Beşiktaşlıların yolu. Çok önemli bir hareket. Bu harekete inananların Beşiktaş'ta bu değişimi yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın yeni bir beyaz sayfa açması lazım. 23 yıllık düzen yerini yeni bir beyaz sayfaya bırakmalıdır. Ben tüm Beşiktaşlıları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arat, Süleyman Seba'nın geleneğinden gelen bir yöneticilik tarzına sahip olduğunu, spordaki sermayesini Beşiktaş'a aktarmaya geldiğini aktardı.

Beşiktaş'ın haklarını kuvvetli şekilde arayacağını vurgulayan Arat, "Bu konuda çok ciddi serzenişleri var. Ben Almanya ve Türkiye'de dolaştığı tüm şehirlerde 2 tane konu öne çıkıyor. Merkez Hakem Komitesi ne olacak? Federasyonda lobimiz var mı? Bu öyle enteresan bir şey ki, federasyonda çok uzun süre Beşiktaşlıların başkanlık yaptığını biliyoruz. Başkan yardımcılıklarını yaptığını biliyoruz. Bu lobiler sürekli değişiyor. Beşiktaş, bu konuda gerekeni yapacaktır. Bu yönetimler siz geldiğiniz anda belli olur. Bizim ekibimiz bu ilişkileri çok iyi düzenleyebilecek güçte bir ekip olacak." diye konuştu.

Arat, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan seçilmesi halinde önceliğinin moral bozukluğu yaratan futbol takımını toparlamak olduğunu ifade etti.

Gerekli transferlerin 4 Aralık'tan itibaren resmiyete dönüşmesini sağlayacaklarını anlatan Arat, "Çünkü 4 Aralık artık başkanın belli olduğu gün olacak. Mazbatalarımızı alacağımız tarih belli değil henüz. Ama çok süratli olacağını düşünüyorum. Daha sonra hemen teknik direktörümüzle bir araya gelip gerekli çalışmaları yapacağız ama bizim zaten çalışmalarımız hazır. Çok uzun zamandan beri. O takviyeleri hemen gerçekleştireceğiz. Çünkü Beşiktaş'ın acil bu takviyeye ihtiyacı var. O takviyeler zamanında yapılırsa gelecek seneye de sağlıklı gireriz. Bu sene de bulunduğumuz pozisyonları ona göre değerlendiririz. Çünkü bu spordur. Lig henüz bitmedi." dedi.

Arat, kongrede 21 bin 500'ün üzerinde üyenin oy kullanacağını hatırlattı.

Bugüne kadar kongrelerde üyelerin yaklaşık yüzde 60'ının oy kullandığını hatırlatan Arat, "Bu yüzdeyi arttıralım. Hepiniz oy kullanmaya gelin. Sağlık dışında hiçbir mazeret olmaması lazım. Gelin oylarınızı kullanın ve en doğru aday kimse ona oyunuzu verin. Ama Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek bir seçimdir. Son ana kadar, son sandık açılana kadar konsantrasyonumuz tam olarak devam edecek." şeklinde konuştu.