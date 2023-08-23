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Bugün öğleden sonra maçın oynanacağı Romanya'ya gidecek Beşiktaş 'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek grekoromen güreşçiler belli oldu

Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek grekoromen güreşçiler belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

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