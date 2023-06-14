İstanbul

Beşiktaş Basketbol Takımının eski oyuncularından 1936 doğumlu Hüdai Budanur'un vefat ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Efsane basketbolcularımızdan Hüdai Budanur’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hüdai Budanur, basketbol takımımızda üç sezon forma giymiş ve bir maçta kaydettiği 110 sayıyla adını tarihimize yazdırmıştı. Hüdai Budanur’un cenazesi, bugün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Budanur'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hüdai Budanur, Beşiktaş Basketbol Takımında üç sezon forma giymiş ve bir maçta 110 sayı kaydererek adını basketbol ve kulüp tarihine yazdırmıştı.

Efsane basketbolcu Budanur'un 110 sayı attığı maç; 1957'de oynanan Beşiktaş, İstanbul Karagücü'nü 110-56 yendiği maçtı. O maçta Budanur, siyah-beyazlıların 110 sayısını tek başına atarak bir ilke imza attı.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman