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Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas idmanı yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan futbolcular Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, başkente götürülmedi.

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