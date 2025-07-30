Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın (31 Temmuz) TSİ 21.00’de Reymana Stadium Krakow’da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Polonya’nın Krakow şehrine gitti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ile Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, takımla birlikte Polonya’ya gitti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Shakhtar Donetsk maçı kadrosuna dahil ettiği oyuncular ise şu şekilde:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Felix Uduokhai

Necip Uysal

Tayyip Talha Sanuç

David Jurasek

Emirhan Topçu

Tayfur Bingöl

Serkan Emrecan Terzi

Demir Ege Tıknaz

Amir Hadziahmetovic

Milot Rashica

Salih Uçan

Orkun Kökçü

Keny Arroyo

Kartal Kayra Yılmaz

Joao Mario

Ernest Muçi

Rafa Silva

Tammy Abraham

Semih Kılıçsoy