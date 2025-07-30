Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın (31 Temmuz) TSİ 21.00’de Reymana Stadium Krakow’da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
Siyah beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Polonya’nın Krakow şehrine gitti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ile Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, takımla birlikte Polonya’ya gitti.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Shakhtar Donetsk maçı kadrosuna dahil ettiği oyuncular ise şu şekilde:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Jonas Svensson
Gabriel Paulista
Felix Uduokhai
Necip Uysal
Tayyip Talha Sanuç
David Jurasek
Emirhan Topçu
Tayfur Bingöl
Serkan Emrecan Terzi
Demir Ege Tıknaz
Amir Hadziahmetovic
Milot Rashica
Salih Uçan
Orkun Kökçü
Keny Arroyo
Kartal Kayra Yılmaz
Joao Mario
Ernest Muçi
Rafa Silva
Tammy Abraham
Semih Kılıçsoy