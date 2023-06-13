İstanbul

Beşiktaş, futbol şubesinin kurucusu efsane Şerey bey'i vefatının 90'ıncı yılında unutmadı.

Siyah beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan ‘’Beşiktaş’ın ŞEREF’i’’ Ahmet Şerafettin Bey’i (Şeref Bey) vefatının 90. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

ŞEREF BEY (1894 – 1933)

Ahmet Şerafettin Bey nam-ı diğer Şeref Bey, 1894 yılında Beşiktaş’ta doğdu.

Mercan İdadisi’ni (o dönemin lisesi) iyi dereceyle bitirir. Ardından Fransız mektebine kaydolur. O dönem Şeref Bey, futbol tutkusuyla yeni şeyler yapma fikrindedir. Futbol, onun için yavaş yavaş bir tutkuya dönüşmüştür.

Futbolun sadece 11 kişinin oynadığı bir oyun olmaktan çok daha fazlası olduğunu düşünür. Üstelik sadece 11 kişinin top peşinde koşmasıyla futbolda bir yere gelinemeyeceğinin de farkındadır. Kafasına koyar ve o senenin yazında dönemin Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü’ne giderek, idarecilere başvurmayı düşünür. Kurduğu futbol takımının bundan böyle Beşiktaş kulübünün himayesinde faaliyet göstermesini teklif eder. Henüz 17 yaşındadır. Fakat bilgilidir ve etkili bir konuşma üslubuna sahiptir. 1911 yılının yaz tatilinde takım arkadaşlarının birkaçını yanına alarak Beşiktaş kulübünün Akaretler’deki binasında yaptığı görüşmede, "Beşiktaş'ın bir sporcusu olarak yapmak istediklerini, semtin gençleri olarak buna hakları olduğunu, memlekete tam sıhhatli ve kuvvetli bir gençlik yetiştirmek amacıyla kurulan Beşiktaş kulübünün himayesi altında futbol oynamak istediklerini" yetkililere etkileyici bir dille anlatır.

Genç ve zeki bir sporcu olan Şeref bey'in istekleri, Fuat (Balkan) Bey, Mahzar (Kazancı) Bey ve Ahmet Fetgeri (Aşeni) beylerin oluru ile kabul edilir.

Şeref bey ve arkadaşlarının 1911 Ağustos ayında kulübe katılmasıyla Beşiktaş'ta ilk kez bireysel sporların yanında takım sporu da hayata geçmiş olur.

Şeref Bey, Beşiktaş kulübüne çabasıyla futbolu getirmiştir. Bundan sonra Beşiktaş halkı tarafından maçlar heyecanla takip edilmeye başlar. Beşiktaş'ta futbol adına birçok ilke imza atmış unutulmaz bir isimdir. O artık Beşiktaş'ın efsanesidir.

Beşiktaş'ın kendine has bir stadının olması için çok çaba sarfetmiştir. Her ne kadar stadın açılışını göremese de 1940 yılında tamamlanan stada Beşiktaşlılar onun anısını yaşatmak için "Şeref Stadı" adını vermiştir. 1947 yılına kadar pek çok lig maçı ve yabancı maçlar bu statta oynanmıştır. 1947'de BJK İnönü Stadyumu açılınca antrenman sahası ve amatör küme maçları oynanan tesis olarak hizmet vermiştir.

9 Mart 2008 tarihinde Şeref Bey'in anısını yaşatmak için UNIBJK (Üniversiteli Beşiktaşlılar) tarafından adına yaptırılan heykel Beşiktaş'taki Dünya Barış Parkı'nda açılmıştır.

1933 yılının 13 Haziran'ın da hayata gözlerini yuman Şeref bey, her yıl yeni sezon açılışında Yahya Efendi Türbesi'ndeki mezarı başında, özellikle Beşiktaşlılar ve futbolseverler tarafından saygıyla anılmaktadır.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman