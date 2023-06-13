İstanbul

Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Valencia'nın yeni takımında da 13 numaralı formayı giyeceği ve 26 Haziran'da basına tanıtılacağı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 29 gol atan Valencia'nın gol krallığı yarışını zirvede tamamlandığı bilgisini taraftarlarıyla paylaşan Brezilya ekibi, yıldız futbolcunun 38 golle milli takım tarihinin en golcü ismi olduğunu hatırlattı.

Fenerbahçe'de son üç sezonda tüm kulvarlarda 116 maça çıkan Valencia, 59 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya teşekkür mesajı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

AA