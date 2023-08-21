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Beşiktaş , UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, 24 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Galatasaray, Molde maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı

Galatasaray, Molde maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı

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