Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burak Gemalmaz ile Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen katıldı.

Altın Mimir, yaptığı açıklamada, ilk ve tek gözlemci avukat uygulaması yapan kulüp olduklarını belirterek, "Arkadaşlar deplasmanda oynanan maçlara gözlemci olarak katılıyor ve hak ihlalleriyle ilgili raporlar tutuyor. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığına ve Türkiye Futbol Federasyonuna başvurular yaptık. Olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Deplasmandaki müsabakalara giden taraftarların hak ihlallerine uğramamasını istiyoruz. Bu sıkıntıları TFF'deki toplantıda da dile getirdim. Yasal düzenlememizi değiştirmemiz gerekiyor. Orada bir çalıştay oluşturulmasını önerdik." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliği dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Burak Gemalmaz, "Sporun ihmal edilen taraftar boyutunu deplasman maçları özelinde insan hakları müktesebatına eklemeyi planlıyoruz. Akademik olarak da araştırma merkezinin katkısıyla bu faaliyet akademik bir seviyeye çıkarılacak. Teorik ve pratik boyutları ortaya konulacak. Bu protokol, üniversitenin sivil toplumla iş birliğinin geliştirilmesini ifade ediyor. Sahada farklılık yaratmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer taraftara kötü davranırsanız ve şiddetle dışlarsanız nasıl bir tepkide bulunmasını bekliyorsunuz? Türkiye'de spor dışlama aracı haline geldi. İnsan haklarını ihlal eden bir pozisyona geldi. Bu proje bu yönüyle diğer kulüplere örnek olacak. Sporun içerme fonksiyonunu yerine getirmesinde önemli bir adım teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin uygulamasına ilişkin bilgi veren Özkan Burak Özmen ise "81 ilde yapılanmamız var. 81 ilde 81 avukat sloganıyla çıktığımızda yolda deplasmandaki taraftarların sorunlarının farkındayız. Her deplasmanda 2 avukat meslektaşın ismini bildiriyoruz. Girişten çıkışa kadar taraftarla birlikte olup, onların yaşamış olduğu problemleri kayıt altına alıyor. Sorunları yetkililere bildiriyoruz. Şiddet durumunda tutanak tutuyoruz. Aykırı uygulama durumunda hukuki işlemleri başlatıyoruz." şeklinde görüş belirtti.