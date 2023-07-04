İstanbul

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emrecan Bulut, "Beşiktaş'ta forma giydiğim için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu benim için büyük bir şeref, çocukluk hayalim. Elimden geleni yapıp bu arma için mücadele edeceğim ve şampiyonluğu alacağız. 2-3 sene önce bugünü hayal edemiyordum. Araya pandemi girmişti. O zaman amatörde oynuyordum, lig de daha geç başladı. Geçen sezona kadar böyle bir hedefim yoktu. Benim için bir şeyler iyi gidince böyle bir hedefim oldu ve başardım, mutluyum." diye konuştu.

Alt liglerden geldiğini ve daha üst seviyelerde oynamak istediğini aktaran siyah-beyazlı futbolcu, "Süper Lig'de 2-3 yıl öncesine kadar böyle bir hedefim yoktu. Buraya gelince hedefim yükseldi, uzun yıllar milli takım ve Beşiktaş forması giymek istiyorum. Umarım bir hikaye yazabilirim. Şenol Güneş'le çalışmak çok gurur verici. Çok büyük başarılara imza attı, ben de inşallah onunla yükseleceğim. Kendisiyle ilk karşılaştığımızda bayramlaşma vardı. Tanışmak için ufak bir sohbetimiz oldu. Çok sıcakkanlı. Hiç yabancılık çekmedim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a katkı vermek istediğini ifade eden 20 yaşındaki Emrecan, "En beğendiğim özelliğim fiziğim ve hızımla futbol oynamayı daha çok seviyorum. Benden beklenenin üstünde oynadım belki ama umarım bu sene de üstüne koyup takıma daha fazla katkı sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

AA