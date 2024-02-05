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Somaspor'dan transfer edilen Emrecan, bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Ümraniyespor 'da forma giyeceği belirtildi.

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