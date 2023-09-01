İSTANBUL (AA) - Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu, maçı istedikleri gibi bitirdiklerini belirterek, "Maça iyi başladık. Pek pozisyon vermedik, kontrol bizdeydi. Bugün 90 dakika herkes iyi bir maç çıkardı, çok iyi konsantre olduk. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Maçta da her şey istediğimiz gibi gitti. İyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Savunmanın solunda görev yapan Onur, "Nerede görev verilirse orada en iyi şekilde görevimi yapmaya çalışıyorum. Allah'a şükür her şey iyi gidiyor. Bu, takım arkadaşlarıma da bağlı. Herkes mücadele ediyor. Herkes iyi performans gösterdiğinde otomatikman herkesin değeri takımda daha da artıyor. Buraya 6'da 6'yla geldik. Ön elemelerde, play-off'ta her maçı kazandık. Takımın kalitesi burada belli oluyor. Gruplara girmek istedik ve başardık. Gruplarda da aynı performansla devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Onur Bulut, pazar günü ligde oynanacak EMS Yapı Sivasspor maçından da 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.