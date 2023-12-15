UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında Lugano'yu 2-0 yenen Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayla Zürih'teki Letzigrund Stadı'nda sahaya çıkan genç oyuncular karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Lugano karşısında forma giyen genç kartalların açıklamaları şu şekilde:

Emirhan Delibaş: Bana şans veren Rıza hocama teşekkür ederim

“Bizi burada destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kazanmak güzel. Bana şans veren Rıza hocama teşekkür ederim. Daha fazla forma şansı bulmak için elimden geleni yapacağım. Emrecan adına mutlu oldum, gol attı ve iyi oynadı.”

Ersin Destanoğlu: Kazandığımız için mutluyum

“Kazandığımız için mutluyum. Avrupa macerasına iyi başlayamadık. Bu kulvarı iyi bir şekilde bitirelim istedik. Benim adıma da güzel bir maç oldu. Çalışmaya devam ediyorum. İki tane lig maçımız var, o maçları da kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bize her yerde destekliyorlar. Taraftarlarımızın eleştirilerini doğal karşılıyorum.”

Serkan Emrecan Terzi: 6 yaşımdan beri bu anı bekliyordum

“Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım, gözüme uyku girmedi. 6 yaşımdan beri bu anı bekliyordum. Forma şansı verdiği için hocama teşekkür ederim. Şans geldikçe elimden geleni yapacağım. Hissederek topa vurdum. Golü attıktan sonra herkese sarıldım. Bana destek olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ederim.”

Mustafa Erhan Hekimoğlu: Çok mutluyum

“Çok güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımızın desteğiyle kazandık. Bana şans veren hocama teşekkür ederim. Çok mutluyum. Büyüklerimiz bize destek oluyor. Daha çok çalışıp üstüne koyarak devam etmek istiyoruz.”