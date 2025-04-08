Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Salih Uçan; Kasımpaşa beraberliğinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Gedson Fernandes: Daha çok çalışmalıyız

“Önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Kazanmalıydık. İlk yarı zor geçti. Devre arasında daha çok önde oynamalıyız diye aramızda konuştuk. Bir şekilde gol bulduk ama maçı kazanamadık ve bir puanla yetinmek zorunda kaldık. Daha çok çalışmalıyız. İstikrar sağlamalıyız. Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar almalıyız.”

Salih Uçan: Sonuçtan memnun değilim

Salih Uçan, 1-1 berabere tamamlanan Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu:



“Hedefimiz artık üçüncülük. Sahaya her zaman olduğu gibi kazanmak için çıktık. İlk yarının sonunda eksik kaldık. Daha fazla efor harcadık. Hedefimize ulaşmak için kazanmak zorundayız. Sonuç olarak maç berabere bitti. Sonuçtan memnun değilim. Performansım kazanmak için yeterli olmadı.”

Ernest Muçi: İkinci yarıdaki performansımızdan dolayı mutluyum



“Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kırmızı kart gördük. İkinci yarıda iyi bir karakter ortaya koyduk, reaksiyon gösterdik. İkinci yarıdaki performansımızdan dolayı mutluyum. Sonuç olarak müsabakadan bir puanla ayrıldık.”