4 futbolcu bugün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana katılmadı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.



Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Gabriel Paulista ülkesine gitti



Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."