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Beşiktaş 'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve bir sonraki hafta da Bitexen Antalyaspor maçında formasından uzak kalmıştı.

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