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Beşiktaş , milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık müsabakası yapacak.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

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