Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Intercontinental Hotel, Taksim Dolmabahçe Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantı, 9 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak.

Toplantının açıklanan gündemi ise şu şekilde:



Gündemin arzı,

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

Divan Başkanlık Kurulu faaliyetlerinin açıklanması,

Denetim Kurulu raporunun açıklanması,

Yönetim Kurulu çalışmalarının açıklanması,

Raporların müzakeresi,

Yazılı ve sözlü görüşler,

Kapanış.



Toplantıda 2024 yılı itibarıyla Divan Kuruluna katılan yeni üyelere ise mazbataları takdim edilecek.