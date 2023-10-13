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Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Cenk Tosun, Amir Hadziahmetovic, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov, Milot Rashica, Vincent Aboubakar, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy katılmadı. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç da idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı futbol takımında Eric Bailly, Mert Günok, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bireysel çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmana, pasa yönelik istasyon çalışmalarıyla devam edildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman ın ilk 30 dakikası basın açık gerçekleştirildi.

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