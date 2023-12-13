Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın belirlediği ve sakatlıklar nedeniyle 19 kişinin yer aldığı kadro şöyle:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.