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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 3 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa seçilen Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mazbatalarını yarın (5 Aralık) saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde düzenlenecek törenle alacaklar." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün 35. başkanı olan Hasan Arat , sonuçların kesinleşmesinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını 5 Aralık'ta (yarın) teslim alacak.

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