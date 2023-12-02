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Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Beşiktaş 'ın olağanüstü seçimli genel kurulu nda Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek.

Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçilecek.

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