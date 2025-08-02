BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Shakhtar Donetsk maçında oynayan oyuncularımız salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi‘ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi‘ndeki rakibi belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde ST Patrick's Athletic ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 3 Ağustos Pazar günü basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.