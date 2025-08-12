BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Ole Gunnar Solskjaer, rövanş maçı öncesi yarın saat 13.00'te Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş, 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da ise Tüpraş Stadyumu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak.