Gaziosmanpaşa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Gaziosmanpaşa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İSTANBUL 


Levazım Mahallesi Koru Sokak'ta 34 UK 6098 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Server Baykara ile ismi öğrenilemeyen başka bir sürücü yolda tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Baykara'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. 
Baykara, kazayı yara almadan atlatırken, diğer sürücü ise olay yerinden uzaklaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik akışı, devrilen aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA